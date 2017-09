Bragança sedia 6º encontro do Programa de Regionalização do Turismo

Na quarta-feira, 6, Bragança recebeu o 6º encontro do Programa de Regionalização do Turismo do Circuito Entre Serras e Águas promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. A reunião aconteceu no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM) e contou com a presença de representantes das 13 cidades que fazem parte do circuito.

O objetivo foi discutir assuntos como pesquisa de demanda, segmentação, a criação de roteiros regionais, assuntos que dão sequência as ações apresentadas, discutidas e trabalhadas pelo grupo Plano Regional de Turismo Entre Serras e Águas, como levantamento e descrição dos atrativos da região, bem como detalhes do evento “Expo Entre Serras e Águas”, previsto para acontecer em novembro, em Joanópolis.

O Circuito é composto por Bragança, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti e Vargem e Guarulhos.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Cléber Centini, também participou do encontro contribuindo com informações relevantes da cidade. Destacou que nesta gestão a aproximação do município para com o turismo na região vem sendo retomado.

O Plano Diretor Regional de Turismo da região do Circuito Entre Serras e Águas, resultado desse trabalho, está com conclusão prevista para dezembro deste ano.