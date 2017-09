Ministério é evasivo com resposta sobre corte de dinheiro do Instituto Federal

O Ministério da Educação foi protocolar e evasivo na resposta ao Poder Legislativo sobre pedido para evitar corte no orçamento par o Campus local do Instituto Federal cujo novo prédio, no Jardim São Miguel, está pronto para uso. A resposta chegou à cidade nessa última semana após cinco meses da data do envio, em abril, e depois de ser analisado em três departamentos em Brasília.

Na resposta de duas páginas contendo sumário, referência, análise e conclusão, os responsáveis, Daniel Ferraz de Godoy, coordenador geral; Edson Silva da Fonseca, coordenador geral substituto; e Romero Portella Raposo Filho, diretor, informam à Mesa Diretora da Câmara Municipal que “corroboram com a manifestação dos vereadores, sendo, a Diretoria solidária, todavia, entende que não cabe a este Ministério o atendimento do pleito (corte de verba), portanto, sugerimos o encaminhamento da demanda ao Gabinete da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec)”, orienta.

A Setec é outro setor do Ministério da Educação. “Neste contexto, frisamos que no início de cada ano, o governo federal emite um decreto limitando valores autorizados na Lei Orçamentária Anual (LOA), relativos às despesas discricionárias, o não, legalmente obrigatórias. O Decreto de Contingenciamento apresenta como anexos limites orçamentários para a movimentação e o empenho de despesas, bem como, limites financeiros que impedem o pagamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a pagar, inclusive de anos anteriores”, observa.

Em seguida Ministério deixa transparecer que a responsabilidade maior sobre o dinheiro para o Instituto Federal é da unidade administrativa em São Paulo. “O pedido é louvável do ponto de vista político e social, entretanto, ressaltamos que o Campus de Bragança Paulista é unidade administrativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IF/SP) e foge da competência deste Ministério a adoção das providências requeridas. No entanto, informamos que, conforme pactuação entre o IF/SP e a SETEC/MEC, foi descentralizado para a conclusão das novas instalações do campus de Bragança o valor de R$ 827.339,87 em junho de 2017”, complementa.

Atualmente o IFSP, campus local funciona anexo à Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista (Fesb) e trabalha com mais de mil estudantes, nas turmas de quatro cursos de nível superior, um de pós-graduação, um técnico e três integrados.

O temor dos alunos, pais, funcionários e professores é de que um corte no montante em dinheiro venha a inviabilizar a ocupação do novo prédio e o relegue ao abandono.

O prédio começou a ser construído no primeiro semestre de 2013. O IFSP oferece curso técnico e superior gratuitos. A área doada para a unidade mede 22 mil metros quadrados e foi avaliada em R$ 928.876,32, quando da doação pela Prefeitura em 2012. Os investimentos para a construção da unidade foram de aproximadamente R$ 10 milhões em obras, e entre R$ 3 a R$ 5 milhões em equipamentos. Bragança Paulista é uma das 25 cidades, entre as 645 do estado, que têm uma unidade do IFSP.