Orçamento municipal para 2018 deve chegar a R$506,5 milhões

A previsão orçamentária de 2018 é R$ 506.540.542,00, ou seja, R$ 61 milhões maior que o de 2017 que foi de R$ 445,9 milhões. De acordo com os números dos últimos quatro anos é a maior previsão de orçamento para a Prefeitura local aplicar em obras, saúde, educação, saneamento, infraestrutura e outros. Em 2016, o orçamento previsto foi de R$ 456,8 milhões; 2015 de R$ 465 milhões e 2014 R$ 391,5 milhões.

O orçamento é uma lei que o poder legislativo vota num ano para vigorar no outro. Essa lei estima a receita que será arrecadada e fixa a despesa e é considerada como o mais importante instrumento de controle da administração pública. Nenhum dirigente do setor público pode autorizar a realização de uma despesa sem que esteja prevista no orçamento, mesmo que haja dinheiro em caixa.

Para elaborar a Lei Orçamentária são necessários três elementos básicos: a lei do plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei orçamentária anual (LOA). O Plano Plurianual (PPA) deve ser elaborado no primeiro ano de mandato de um prefeito, entra em vigor no segundo ano e termina no primeiro ano do mandato seguinte, quando deverá ser elaborado outro PPA. Este tem a função de planejar os investimentos municipais a longo prazo. Qualquer investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro só poderá ser iniciado se estiver incluído no plano plurianual.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), votada na Câmara Municipal, no primeiro semestre de cada ano e é, basicamente, uma prévia da lei orçamentária e compreende as metas e as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital (investimentos), dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO exerce o papel de ligação entre o plano plurianual e o orçamento, regula sua elaboração e está condicionado pelo plano. É um instrumento tão importante que a Câmara Municipal não deverá entrar em recesso se caso a referida lei ainda não tiver sido aprovada. E a LOA que é o orçamento propriamente dito estabelece, de maneira detalhada, a estimativa de toda a receita e a fixação de toda a despesa municipal, devendo obedecer o que estiver previsto no PPA e na LDO.

Orçamento do Estado – Na próxima sexta-feira, 15 de setembro, Bragança Paulista sedia uma das audiências da Lei Orçamentária Estadual para 2018. A ideia de incluir o município neste roteiro de debates é do deputado Edmir Chedid, membro efetivo da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). A reunião será na Câmara Municipal a partir das 18h00.

O objetivo das audiências é recolher sugestões, ideias e propostas que possam aprimorar a destinação dos investimentos do governo. Todos os cidadãos e organizações sociais podem participar. As sugestões apresentadas ajudam a melhorar a qualidade de vida nas cidades, demonstram as necessidades específicas de cada local e possibilitam uma distribuição mais eficaz dos recursos do Estado.