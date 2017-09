Meta é revisar o Plano Diretor até o fim do ano

O objetivo da comissão especial criada no âmbito da Prefeitura é revisar o Plano Diretor até o mês de dezembro. Um plano de certa forma ousado, por tratar-se de uma revisão que deverá contemplar erros e acertos dos últimos 10 anos. O Plano Diretor norteia o uso e ocupação do solo no Município e, segundo o último estudo do IBGE, Bragança Paulista está entre as cidades que cresceram no período, hoje com uma população de 162.435.

A meta foi anunciada durante a reunião da Comissão Especial para Revisão e Atualização do Plano Diretor, realizada nessa última semana, com representantes da classe dos engenheiros, arquitetos e entidades correlatas, como por exemplo, da construção civil, corretagem de imóveis e habitação, e da Universidade São Francisco. Membros de entidades de classe e do Conselho da Cidade também compareceram.

A reunião aconteceu no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM). A Comissão Especial considera que para atingir a meta a revisão do Plano Diretor até o fim deste ano os trabalhos deverão seguir um planejamento estratégico e que o desenvolvimento da cidade como um todo dependerá de tudo que for desenvolvido nesta revisão. Os membros da comissão enfatizaram que a dificuldade de aplicabilidade da lei, do Plano Diretor, causou grandes prejuízos financeiros e ao desenvolvimento do município.

O Plano Diretor do Município foi instituído em 2007 e deveria ter sido revisado em 2013. A mobilidade urbana foi tema de destaque na reunião. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, as previsões que constavam no Plano Diretor de 2007 e não foram realizadas ou sequer regulamentadas, como nos casos das outorgas onerosas, das conferências municipais, da criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, poderiam, em todos esses anos, ter arrecadado mais de 20 milhões de reais com a contrapartida dos empreendedores do Município. “Exemplos destes prejuízos são os entraves aos empreendimentos, face a uma legislação desatualizada que chegou a travar mais de 5 mil unidades habitacionais na Zona Norte, desde 2007, devido ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Prefeitura junto ao Ministério Público”, disseram.

O entrave apontado começou em agosto de 2009 quando a Justiça concedeu liminar que embargou as obras do Bragança F e dos demais conjuntos programados para a região. Conforme o teor da ação civil, havia previsão de implantação de diversos loteamentos no entorno da Avenida Atílio Menin, com cerca de 4.700 lotes. “Os pedidos liminares consistem em não realizar a ré (Prefeitura Municipal) intervenções e não conceder licença e/ou autorização para intervenção na avenida e no entorno, sem antes proceder ao estudo e ao relatório de impacto ambiental. Assim, considerando o risco de dano de difícil reparação, já que a área abrangerá diversos loteamentos e a inexistência de estudo e relatório de impacto ambiental, merecem acolhimento os pedidos de liminares, os quais apenas exigem o prévio estudo e relatório antes de qualquer intervenção, o que, em tese, já é exigido por lei”, avaliou a juíza Elizabeth Kazuko Ashikawa, na época.

A Prefeitura realizará outras reuniões como esta. A próxima ocorre dia 13 de setembro com entidades representativas do comércio e indústria, micro, pequenas e médias empresas, turismo, hotéis, restaurantes e bares e de prestadores de serviços em geral; e dia 20 de setembro com as concessionárias de serviço público – SABESP, ENERGISA, EMBRALIXO, entre outras.