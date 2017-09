Atividades prosseguem hoje com handebol e xadrez

No sábado, 16, a partir das 9h, o Festival Estudantil de Esporte e Lazer terá continuidade com os jogos de handebol, em diversas categorias. Também, pela modalidade individual, as escolas se enfrentarão no xadrez.

Os jogos de handebol acontecerão simultaneamente nos Ginásios Municipais de Esportes (GME) Dr. Lourenço Quilici, localizado na av. Dr. Adriano Marrey Junior, 754, Vila Municipal. No GME Agostinho Ercoline, na Avenida São Vicente de Paula, s/n, no bairro Jardim Recreio, assim como GME Rubens Batazza, localizado na Rua Antonio Ribeiro, 155, no bairro Planejada II. Já as partidas de xadrez acontecem no Salão Ary Ramos, anexo ao GME Dr. Lourenço Quilici. O Festival Estudantil é uma iniciativa da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Diretoria de Ensino e, visa promover o esporte e lazer entre escolas, abrindo oportunidade para os estudantes se interessarem pela prática esportiva.