Festival Estudantil de Esporte movimenta 23 escolas

Dando continuidade aos jogos do 1º Festival Estudantil de Esporte e Lazer, no último sábado, 2, as equipes das 23 escolas participantes disputaram jogos muito animados nas modalidades de futsal e voleibol, assim como no atletismo.

SALTO EM DISTÂNCIA- Outra prova acirrada foi o salto em distância na categoria pré-mirim feminina, Fernanda Vitória Siqueira C. de Sá, da escola Padre Donato, Mirella Lima Carvalho e Luana Liz Ferreira da R. Vieira, da escola Zitta de Mello venceram. No pré-mirim masculino, pela escola Padre Donato, Vinicius Vitor Pereira conquistou o 1º lugar e Wallace Silva Pedroso 2º lugar, acompanhado por Jeremias Nicodemos Santos, da escola Antonio Dorival.

Ainda no salto a distância, pela categoria mirim feminina, a competidora Juliana Pereira Araújo de Jesus, da escola Orlando Pinto, ocupou o 1º lugar no pódio, acompanhada por Gabriele Moraes França e Suiane Pereira de Lima, do Sesi. Pelo masculino, venceram a prova os atletas Isaac Rocha Fernandes, da escola Alegretti, Erick Rian Coutinho de Souza, da escola Bruno Florenzano e Isaque Rafael Elias da Conceição, também da escola Alegretti.

No infantil feminino, a grande campeã foi Luana Seballo Lisboa de Oliveira, do Sesi. Na categoria infantil masculina, venceram a prova Carlos Henrique Domingues de Lima e Matheus de Morais Bonfim, do Sesi, bem como Pedro Henrique Shishido Bezerra, da escola Ismael.

VÔLEI- Enquanto isso, no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici, pela manhã os meninos entraram em quadra pela modalidade de voleibol. Na categoria mirim, a equipe da escola Sesi venceu por 2 sets a 0 do time da escola Ápicys. Já pelo infantil, a equipe do Sesi também sagrou-se vitoriosa com o placar de 2 sets a 0, contra a equipe da escola Fernando Amos. Fechando o período, ainda pelo infantil, a equipe do Fernando Amos ganhou por 2 sets a 0 o time da escola Ápicys.

A tarde foi a vez das meninas disputarem set a set no vôlei pela categoria infantil. A rodada começou com a vitória do time da escola Sesi por 2 sets a 0 em cima da equipe do EEMABA. Na sequência a equipe do Nantala venceu as representantes da escola Ápicys pelo placar de 2 sets a 0. Novamente o Sesi conquistou uma vitória, desta vez em cima do time do Instituto Federal. Por fim, encerrando os jogos da modalidade no fim de semana, as meninas da escola EEMABA venceram a equipe do Instituto Federal por 2 sets a 0.

FUTSAL- Simultaneamente, no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza, as escolas fizeram jogos disputados na modalidade de futsal masculino. Pela categoria mirim, o time da escola Alegretti enfrentou um jogo acirrado contra a escola Siles Coli e levou a melhor, vencendo por 7×5. Já o Sesi enfrentou a equipe da escola Mathilde e venceu pelo placar de 4×2.

Ainda no futsal, na categoria infantil masculina, o time da escola Bruno Florenzano ganhou do Alegretti pelo placar de 7×1. Já o Sesi levou a melhor, vencendo a equipe da escola Fernando Amos por 5×1. Quem também saiu vitorioso da partida foi o time do Moraes Sales por 7×2 em cima da equipe da escola Ismael. Fechando a rodada com placar Inacreditável de 10×2 o EEMABA venceu o time do Nantala.