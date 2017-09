11 bairros ficam sem energia na próxima semana

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção na rede.

A interrupção afetará os seguintes bairros: segunda-feira, 11, das 9h30 às 11h30, Bom Retiro dos Bacci e Bom Retiro; quarta-feira, 13, mesmo horário, Campo Novo e Uberaba; quinta-feira, 14, das 12h às 16h, Atibaiano, Rio Abaixo, Loteamento Nossa Senhora Aparecida e Campos de Bragança; sexta-feira, 15, das 9h às 13h, Planejada l, Rio Acima e bairro do Guaripocaba; dia 17, das 8h30 às 13h30, Campo Novo e av. Nicola Sabella, do nº 1200 ao 1210.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.

Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 326 – a ligação é gratuita.