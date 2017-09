Certo e errado

Na cartilha da segurança pública consta que o cidadão quando está em público também deve se ocupar com detalhes que o tornem vulnerável à ação dos marginais. As ocorrências frequentes relativas ao roubo de bolsas de mulheres nas ruas da cidade reforçam a necessidade de que os detalhes de segurança se tornem um hábito. Segundo a Polícia Militar, as bolsas deve ser carregadas de maneira segura bem próximo ao corpo e de forma a dificultar a ação do marginal. A bolsa solta é atrativa. O descuido com este ensinamento é comumente encontrado nas ruas centrais de Bragança Paulista.