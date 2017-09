Orçamento estadual: Câmara realiza audiência pública no dia 15

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- Alesp realizará em 15 de setembro, às 18h, na Câmara Municipal, audiência pública destinada a debater com a sociedade bragantina o Orçamento do Estado para 2018. O objetivo do encontro é recolher sugestões, ideias e propostas que possam aprimorar a destinação dos investimentos do governo.

A audiência pública em Bragança será presidida pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM), membro efetivo da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. Todos os cidadãos e organizações sociais podem participar.

Para protocolar sugestões, o cidadão pode comparecer às audiências e inscrever-se para falar, ou preencher um formulário. Há também a possibilidade de manifestar-se virtualmente, por meio do Portal da Alesp.

Encerrado o ciclo de audiências, que acontecerá em todas as regiões administrativas do Estado, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento produz relatório, compilando todas as propostas recebidas. A partir desse estudo, os deputados da comissão reúnem-se e elaboram emendas, que são incluídas no processo de deliberação do Orçamento.

Todos os anos, até o dia 30 de setembro, o governador encaminha à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual, que reúne as receitas e despesas que o governo do Estado pretende realizar no próximo ano. Compete aos deputados analisar, discutir e adequar a destinação dos recursos públicos contidos nesta peça orçamentária e efetivamente transformá-la em lei.