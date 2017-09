Revogação de decreto municipal dá ânimo à sessão legislativa

A revogação do decreto que encareceria os preços públicos, entre estes os serviços do Cemitério Municipal da Saudade, zona azul e outros, foi o tema que mais suscitou debates na Câmara Municipal, durante a ordinária realizada na tarde e noite da última terça-feira, 5. Na pauta três moções e um projeto de lei. Todos aprovados.

Antes da votação das matérias, na Tribuna Livre, manifestações sobre o funcionamento da parceria entre o Instituto Educar Brasil e a Universidade São Francisco, com a concessão de bolsas de estudos e a apresentação da ideia de implantar, na cidade, do Cartão Escolar. Neste caso, ao invés de a Prefeitura comprar o kit um cartão com créditos seria entregue aos pais para compras dos materiais somente nas livrarias e papelarias locais.

O momento aberto para os debates e pronunciamentos a respeito de assuntos de interesse da municipalidade, foi aberto já com a manifestação da liderança do prefeito na Câmara, de que o Decreto Municipal nº 2.537/2017 fora publicado erroneamente, mas que já havia sido revogado ainda na tarde da última segunda-feira, 4 de setembro.

A bancada diminuta de oposição, não se deu por satisfeita e, sem perder a chance de tecer críticas, foi a campo dizendo que era um erro inadmissível, que não poderia ocorrer, pois desestabiliza a paz do município, entre outras. Os argumentos foram ouvidos e rebatidos com força pela bancada de apoio ao prefeito.

Com isso ficou mais uma vez evidente e alardeado que os valores para taxas de protocolos, cópias de documentos, Habite-se, certidões, alvarás entre outros, voltam aos preços praticados conforme o Decreto nº 1.800 de 13 de janeiro de 2014.

A revogação dos aumentos, principalmente da zona azul e dos serviços no Cemitério Municipal da Saudade, voltam ao que era praticado. Neste caso, a taxa de sepultamento se mantém em R$ 206,10 na geral e R$ 360,00 na gaveta, já incluindo o uso do velório. Os demais valores municipais também voltam ao valor fixado em 2014.

A sessão que no início, 16h30, contava com aproximadamente 18 pessoas na assistência terminou com apenas uma por voltas 20h30.