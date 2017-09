Desfile Cívico-Militar acontece hoje

A Prefeitura realizará hoje, a partir das 8h, o Desfile Cívico-Militar na cidade. O evento terá início nas proximidades do Ciles Florivaldo Grasson, no Lavapés, seguido em direção a passarela Chico Zamper.

A festividade começará com o hasteamento dos pavilhões com o Hino Nacional executado pela Orquestra de Metais Lyra de Bragança, seguido do Desfile Cívico-Militar a pé e motorizado.

Participarão as Escolas Municipais, Secretarias Municipais, Polo do Projeto Guri, Polo da Universidade Aberta, Guerreiros Hospitalares, grupos de escoteiros – Desbravadores, Gebrapa e Jaguari, Orquestra de Metais Lyra de Bragança, Fanfarra Alegretti, LIESB, Secretaria, Projeto Papo Sério, Grupo Afoxé Nação Nagô Mirerê e Centro Preparatório para Escolas Militares e Tiro de Guerra.

Já o desfile motorizado contará com a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental, Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil/Guarda Civil Municipal – Viaturas operacionais, motos, canil e cavalaria, Clube do Fusca, Jipeiros, Embralixo, Nossa Senhora de Fátima, Moto Clube Asas ao Vento e a Frota Municipal das Secretarias Municipais de Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana, Serviços e Agronegócios.