Indicado novo dirigente Regional de Ensino

A indicação do novo dirigente Regional de Ensino, Adilson Condesso, foi tornada pública na tarde de terça-feira, 5. Até aquele momento Adilson ocupava o cargo de secretário municipal de Educação em Bragança Paulista.

Na reunião que culminou com a indicação do novo dirigente, o prefeito Jesus Chedid falou do trabalho desenvolvido por Adilson Condesso à frente da Secretaria de Educação e ressaltou que o trabalho da Administração em prol da educação continua focado com a equipe de profissionais da pasta e supervisores.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o nome do novo responsável pela Secretaria Municipal de Educação deve ser apresentado em breve.