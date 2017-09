Refis: Programa de recuperação fiscal ganha nova versão para 2017

A administração do Município acaba de decidir pela reedição do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O projeto de lei que institui o programa foi protocolado na Câmara Municipal, na tarde de terça-feira, 5 de setembro para votação única, em caráter de urgência, na próxima semana. Nesta nova versão os débitos com o Município poderão ser divididos em até 24 vezes.

“Considerando o período de crise financeira pelo qual passa a economia nacional, o encaminhamento do projeto objetiva tornar possível ao contribuinte a regularização de sua situação tributária junto ao Município. Com a aprovação do mesmo, o Município também terá a arrecadação favorecida, sendo que a entrada de novos recursos viabilizará o desenvolvimento dos serviços públicos à população”, justifica o prefeito Jesus Chedid ao pedir agilidade na votação e aprovação do projeto.

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) é destinado a promover a regularização dos débitos junto ao Município, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, e protestados, com exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.

“O Refis é destinado a promover a regularização dos débitos decorrentes de créditos tributários lançados pelo fisco ou declarados pelo contribuinte; os créditos não tributários referentes a multas formais por descumprimento de obrigações acessórias, multas cobradas pela fiscalização de poder de polícia e multas por descumprimento de contratos licitatórios e legislação de licitações; os créditos decorrentes de preços públicos, outorga onerosa, alienações de bens e indenizações de qualquer natureza; e os créditos decorrentes de multas de trânsito lançados em dívida ativa, obras, posturas, uso do solo, meio ambiente, vigilância sanitária e transportes”, explica o texto do projeto de lei em apreciação pelos vereadores.

O interessado em aderir ao programa deve esperar a publicação da lei aprovada na câmara e depois se dirigir à Central de Atendimento Agiliza, no Palácio Santo Agostinho.

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 4034-7117 ou dos endereços eletrônicos agiliza@braganca.sp.gov.br / agilizabraganca@gmail.com.

Nesta nova versão do Refis a proposta é de redução de 90% do valor dos juros de mora e da multa, no pagamento em parcela única; redução de 80% do valor dos juros de mora e da multa, no pagamento em até 2 parcelas iguais; redução de 70% do valor dos juros de mora e da multa, no pagamento em até 4 parcelas iguais; redução de 60% do valor dos juros de mora e da multa.

No pagamento em até 6 parcelas iguais; redução de 50% do valor dos juros de mora e da multa, no pagamento em até 12 parcelas corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA; redução de 40% do valor dos juros de mora e da multa, no em até 24 parcelas corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA.