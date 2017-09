Prefeito Jesus revoga decreto que encarece a vida e a morte

O prefeito Jesus Chedid acaba de revogar decreto que encarecia os preços públicos, entre estes os serviços do Cemitério Municipal da Saudade. Com isso os valores para taxas de protocolos, cópias de documentos, Habite-se, certidões, alvarás entre outros, voltam aos preços praticados conforme o Decreto nº 1.800 de 13 de janeiro de 2014.

“Não estão sujeitos ao pagamento de qualquer preço público os requerimentos relativos ao serviço de alistamento militar ou para fins eleitorais, bem como os requerimentos formulados por servidores da municipalidade, desde que relacionados com sua vida funcional.Fica assegurado a todo contribuinte a isenção de pagamento de preços públicos referente à emissão de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal especificados em requerimento”, mantém o novo decreto doprefeito Jesus Chedid.

A revogação dos aumentos, assinada na tarde da última segunda-feira, 4 de setembro, os valores principalmente no Cemitério Municipal da Saudade voltam ao que era praticado. Por exemplo, a taxa de sepultamento se mantém em R$ 206,10 na geral e R$ 360,00 na gaveta, já incluindo o uso do velório.Os demais valores municipais também voltam ao valor fixado em 2014.