Carne para exportação: Ex-dono do ‘Hiper Chicão’ depõe espontaneamente

Francisco Carlos da Costa, ex-proprietário do ‘Hiper Chicão’, atual Hiper Brasil, compareceu espontaneamente à delegacia, na tarde da última segunda-feira, 4 de setembro, para explicar sobre a venda do supermercado ao grupo preso por receptação de carga roubada.

O supermercado se tornou manchete dos noticiários do último fim de semana, após prisão em flagrante dos atuais donos, João Sperandio Neto, Alexandre Aristeu Jesus e André Luiz Alves Cruz, por receptação de 25,5 toneladas de carne tipo exportação. A carga foi roubada na região do ABC, grande São Paulo, e encontrada em Bragança Paulista na manhã da sexta-feira, 1 de setembro.

Francisco Carlos, em resposta ao contato da GB, disse que não pode conceder entrevistas porque o processo corre em segredo de Justiça, mas ponderou que está no comércio local há mais de 20 anos, que vendeu o supermercado há dois meses e que não imaginava o registro de algo dessa natureza.

O delegado Sandro Montanari, que recebeu e ouviu Francisco Carlos, no 1º Distrito de Polícia Civil, disse não poder dar informações sobre o que foi conversado porque tudo é investigação ainda. “Na verdade temos dois inquéritos em andamento, o da prisão em flagrante pela receptação da carne e outro que é a razão de tudo, pois nos levou até o estabelecimento comercial via mandado de justiça. Este envolve várias vertentes, como por exemplo, lavagem de dinheiro, estelionato e outras fraudes. Além disso, muito do que foi dito por Francisco Carlos (Chicão) exige aprofundamento com investigações técnicas. Assim, nosso trabalho agora se intensifica”, explicou.

Enquanto isso, João Sperandio Neto, Alexandre Aristeu Jesus e André Luiz Alves Cruz são mantidos em regime fechado, com prisão preventiva decretada, na cadeia pública de Piracaia.