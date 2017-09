I Conferência Municipal de Álcool e Drogas acontece neste mês

Está prevista para ser realizada nos dias 27 e 28 de agosto a I Conferência Municipal de Álcool e outras Drogas de Bragança e o fórum de deliberação da Política de Álcool e Drogas do Município. A conferência é aberta para a população e será presidida pela secretária de Saúde e coordenada pelo Conselho Municipal de Álcool e outras Drogas. O tema central do evento será “A Prevenção como possibilidade de redução de Álcool e outras Drogas”. A conferência será realizada no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno- NAPA, localizado na Rua São Bento, bairro Vila Aparecida.