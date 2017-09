Deputado Edmir propõe investimento em saneamento básico

Na quarta-feira, 30, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou emenda proposta pelo deputado Edmir Chedid (DEM) para o projeto de Lei 659/2017, que trata da reorganização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A sugestão parlamentar, acatada como subemenda, estipula ao governo estadual a destinação de no mínimo 30% do valor arrecadado com as alienações das ações da Sociedade Controladora aos projetos de saneamento básico.

Uma vez que os investimentos devem chegar a R$ 10 bilhões, Edmir espera que os recursos obtidos possam beneficiar os municípios do interior, sobretudo aqueles que encontram dificuldades de realizar melhorias para a comunidade.

A PL 659/2017 deve retornar hoje para apreciação dos parlamentares das comissões de Infraestrutura, Constituição, Justiça e Redação (CCRJ) e Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP).