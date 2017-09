Sessão tem um projeto de lei e três moções em pauta

A pauta da sessão de hoje da Câmara Municipal possui um projeto de lei e três moções para votação dos vereadores. Em primeiro turno, consta o PL 28/2017, dque altera a Lei nº 4.369, de 15 de maio de 2013, sobre a qualificação de Entidades como Organizações Sociais e dá outras providências.

As moções, votadas em turno único, solicitam ao Executivo estudos visando à implantação da Caravana Cidadã, para prestação itinerante de serviços municipais à população; assistência ao produtor rural, buscando melhorar as condições a que se submetem e elaboração do projeto de lei instituindo o Programa “Empresa Educadora” para a adoção de Escolas Públicas do Município de Bragança.

Para a Tribuna Livre, até a tarde de ontem, estava prevista a participação de Rodrigo Parras, sobre cursos em parceria com a Universidade São Francisco. As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.