Sinal analógico perto do fim, governo distribui conversores

O sinal de TV analógico na região será interrompido ainda este mês de setembro. A partir do desligamento, somente o sinal digital será recebido. Diante disso, o governo federal está distribuindo conversores às famílias de baixa renda. No último sábado a agência central do Correio abriu, em plantão, para atender a demanda.

A assessoria do Correio ainda não divulgou quantos aparelhos foram distribuídos, mas certo é que a agência ficou lotada durante todo o plantão. De acordo com Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração no Brasil, a mudança do sinal analógico para digital proporcionará imagem e som de melhor qualidade, livre de chiados, chuviscos e fantasmas.

Criada por determinação da Anatel, a entidade tem como missão informar à população o que precisa ser feito para ter acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, mobilização social e distribuindo kits com antenas e conversores para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.

Durante o período de transição, os telespectadores da região que assistem os canais de TV aberta passarão a ver durante a programação um sinal com a letra ‘A’, indicando que o sinal da TV é analógico. Com a proximidade do prazo para a migração do sinal, a letra ‘A’ aparecerá com maior frequência. E no dia 27 de setembro próximo o sinal analógico será desligado e apenas o sinal digital estará disponível.

O kit entregue ás famílias pela Agência Brasileira de Correios e Telégrafo (ECT) contém o conversor digital, um controle remoto e uma antena externa. A instalação deve ser feita por conta do beneficiário. Quando o equipamento estiver em funcionamento, será possível assistir aos mesmos canais de TV abertos.

O kit de TV digital gratuito está sendo distribuído às famílias que participam de algum programa social do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, assim como aquelas que possuem NIS (Número de Identificação Social) ativo.

O sinal analógico será desligado este mês em 19 municípios próximos: Aparecida, Atibaia, Bragança Paulista, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Roseira, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé.

Para retirar o material, é necessário agendar atendimento através do telefone 147 ou pelo site sejadigital.com.br.

Mais informações sobre como se preparar para desligamentos do sinal analógico dos canais de TV aberta, acesse o portal www.sejadigital.com.br