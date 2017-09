Pasta de Serviços adianta projeto reparos em vias públicas

Na última semana, a Prefeitura realizou serviços como corte e limpeza de mato, manutenção das estradas rurais, reparos em vias públicas e afins.

A equipe de pedreiros trabalhou na manutenção de monumentos, guias, calçadas e mosaicos, realizou serviços no monumento instalado na rotatória do bairro Lavapés, assim como na Praça Chico Major. As manutenções também aconteceram na travessa Riachuelo, na rua Santa Clara, na rua Coronel Assis Gonçalves e em ruas e avenidas do bairro Parque dos Estados, reparando guias e calçadas.

Serviços de limpeza e corte de mato foram realizados nos bairros Jardim São Miguel, Santa Libânia, Matadouro e na região central, como a Avenida Antonio Pires Pimentel. As ruas São João Batista, Santa Cruz, Bocaina, e José Domingues também receberam serviços.

Já a operação tapa-buracos atendeu os bairros Jardim São José, Marina, Santa Lúcia, Vila Davi, outras ruas do bairro Jardim Iguatemi e a extensão das estradas rurais dos bairros Boa Vista dos Silva e Araras dos Leme.

Limpeza com o auxílio de lavadoras de alta pressão foram realizadas na Coronel Teófilo Leme, no Centro. Já os pintores seguiram trabalhando nos postes das vias do Centro, na rua Professor Luiz Nardy, na Travessa Luiz Nardy, na rua Coronel Assis Gonçalves, na Coronel João Leme e no Mini Ciles “Elvis Felipe Gonçalves”, no Jardim Júlio de Mesquita.

Os bairros rurais continuam recebendo manutenções como reparo de estradas, troca de tubulação entre outras ações. Bairros rurais que receberam equipes e maquinários foram Arara dos Pereiras, Bacci, Água Comprida, Biriçá do Valado e Bom Retiro.