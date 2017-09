Lei Orçamentária Anual: Educação municipal é discutida em audiência pública

Na quinta-feira, 31, a Prefeitura realizou mais uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), voltadas a educação no Polo Universidade Aberta do Brasil (UAB), no Jardim São Lourenço.

A audiência foi organizada pelas secretarias municipais de Finanças e Educação, onde debateu-se os planos para os rumos da educação no município para 2018.

O PLOA 2018 está organizado em 28 projetos voltados para a construção, reforma e ampliação de escolas públicas de ensino fundamental e de educação infantil com um investimento de mais de 7 milhões de reais, além da promoção da acessibilidade nas escolas municipais, conservação das escolas, eventos educacionais, transporte e alimentação escolar.

Existe previsão de construir quatro creches nos bairros Jardim Vista Alegre, Padre Aldo Bolini, Jardim São Miguel e Conjunto Habitacional Saada Nader Abi Chedid, e quadras poliesportivas nas escolas Padre Donato Vaglio e Profº Abner Antonio Sperendio (cobertura da quadra). Além disso, a continuidade da construção da Escola Estadual do Jardim São Miguel.

A próxima audiência ocorrerá no dia 14 de setembro, às 18h30, na Câmara Municipal, onde serão tratados assuntos gerais.