Caminhão manobra em curva e para o trânsito

Um caminhão paralisou o trânsito ontem, por volta das 12h, no cruzamento da rua São Pedro com a Trav. Itália. O motorista do caminhão precisou manobrar o veículo diversas vezes até conseguir fazer a curva e liberar o trânsito.

A circulação de caminhões pela cidade, em horário comercial, é questão discutida há anos. A atual administração decretou no mês de julho a restrição do tráfego de veículos pesados nas vias de Bragança, no período compreendido entre 7h e 22h, porém as vias centrais não foram incluídas. O decreto vale nos seguintes logradouros: Avenida Dom Pedro I, nos dois sentidos; Avenida dos Imigrantes, nos dois sentidos, entre a Praça Nove de Julho e a rotatória da Avenida Doutor Plínio Salgado, acesso ao Circuito das Águas; e Avenida Alberto Diniz, nos dois sentidos.