Petrobras autoriza aumento de 3,3% na gasolina a partir de hoje

A Petrobras anunciou para esta terça-feira, 5, o aumento de 3,3% na gasolina e de 0,1% no diesel. Segundo análise da Agência Brasil de Notícias, nos últimos reajustes consecutivos, a gasolina acumulou acréscimo de preço de 11,2% desde o dia 31 de agosto. Já o diesel ficou 8,94% mais caro.

O aumento é nas refinarias e está de acordo com a nova política de preços da Petrobras, “que utiliza como base o preço de paridade de importação, que representa a alternativa de suprimento oferecido pelos principais concorrentes para o mercado – importação do produto”, explica a agência.

Após dois meses em vigor da nova política de reajuste do preço dos combustíveis, que move os preços para cima ou para baixo quase que diariamente, a Petrobras avalia como positiva a mudança implantada em 3 de julho. Em reunião na semana passada, o Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) da Petrobras diz que “os ajustes promovidos têm sido suficientes para garantir a aderência dos preços praticados pela companhia às volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio”, justifica.

O reflexo nos postos de combustíveis, segundo os proprietários aparece somente após a compra do produto com novo preço.