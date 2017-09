Capivaras devem ser atraídas com ceva para manejo

O sistema de ceva, utilizado em 2011, será aplicado novamente neste ano para a remoção das capivaras do Lago do Taboão e de lagos da zona sul. No total devem ser remanejadas aproximadamente 40 indivíduos. A informação é de Fábio Machado, secretário municipal do Meio Ambiente.

Em 2011 o mesmo esquema de ceva removeu 55 capivaras de dois lagos de Bragança Paulista. Na época foi preciso a intervenção da Justiça Federal na polêmica gerada entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e à Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). O primeiro recomendava o abate e o segundo se opunha a qualquer manejo. A ação judicial que culminou com autorização de remoção dos animais contou com o apoio do promotor público federal Ricardo Nakahira que, sensibilizado com a situação, propôs uma ação conjunta para solucionar o problema.

A ação também apontava para que o Ibama e Sucen fizessem estudos sobre a saúde dos animais e quanto à presença da bactéria que provoca a febre maculosa, Rickettsia rickettsii cujo hospedeiro comum é o carrapato-estrela que convive com as capivaras. Aliás, esta é a preocupação das famílias e da administração de um dos residenciais da zona sul do Município onde há uma grande família de capivara.

O secretário Fábio Machado reforçou que já nesta semana começam os contatos, principalmente diretores da Faculdade de Veterinária, da Fundação municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista (Fesb), em busca de parceria profissional no manejo de ceva.