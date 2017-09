Colunista da GB

O secretário estadual de Educação, José Renato Nalini, colunista do Jornal Gazeta Bragantina, recebe os cinco últimos exemplares das mãos de Deusmar F. Motta, jornalista, representante do diretor do jornal,Paulo Alberti Filho.

Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), com uma carreira de mais de 40 anos no Poder Judiciário, disse ter aceito o desafio de secretariar o governo do estado na área da Educação para contribuir na transformação de mentes e corações para um futuro melhor. O secretário visitou a cidade para sentir as necessidades locais e anunciar obras na Escola Estadual Luiz Roberto Pinheiro Alegretti, no bairro Pe. Aldo Bolini. Na coluna o secretário trata, semanalmente, de assuntos diversos, mas de relevante importância para os bragantinos.