Bragantino enfrenta Joinville amanhã

Na semana passada, o Bragantino reestreou o treinador Marcelo Veiga para fugir do rebaixamento para a Série D e empatou com o São Bento, líder do grupo B. no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com o empate o Braga chegou a 17 pontos na nona colocação, primeira na zona da degola. Para tentar se livrar do rebaixamento, a equipe precisa vencer o Joinville amanhã, às 15h, no Nabizão. Para a partida o treinador Marcelo Veiga terá os desfalques do volante Marino e do lateral esquerdo Fabiano, suspensos por cartão. Para a lateral esquerda o treinador deverá improvisar o zagueiro Samuel. Para o lugar de Marino, Veiga deve ousar e escalar um atacante como Adriano Paulista ou Jobinho. O zagueiro Gilberto saiu sentindo no jogo contra o São Bento e Juliano, que já vinha atuando, deve voltar ao time.

A provável escalação deve ser: Renan Rocha, Bruno Oliveira, Gilberto (Juliano), Guilherme Mattis e Samuel; Adenilson, Edson Sitta e Rafael Chorão; Anderson ligeiro, Matheus Peixoto e Jobinho (Adriano Paulista).