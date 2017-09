Aberta agenda de reuniões com entidades de classe

Está aberta a agenda de reuniões com entidades de classe locais para a revisão do Plano Diretor do Município. As datas foram divulgadas, na última quinta-feira, 31, pela comissão especial indicada para a tarefa. O primeiro encontro está marcado para a terça-feira, 5, no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (Cisem).

A agenda de reuniões agora aberta pela Comissão Especial montada pelo prefeito Jesus Chedid, prevê reuniões com entidades representativas da sociedade e cidadãos interessados em contribuir com os trabalhos. No primeiro encontro estão convidados membros da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Bragantina (AEAARB), da Casa da Engenharia de Bragança Paulista, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-SP), do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e demais interessados deste segmento.

As próximas reuniões estão agendadas para dia 13 de setembro com entidades representativas do comércio e indústria, micro, pequenas e médias empresas, turismo, hotéis, restaurantes e bares e de prestadores de serviços em geral; e dia 20 de setembro com as concessionárias de serviço público – SABESP, ENERGISA, EMBRALIXO, entre outras.

A revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo que, segundo a Lei Complementar nº 534/2007, deve ser feita a cada seis anos. Neste caso, a revisão deveria ter sido feita em 2013. O Plano Diretor é um instrumento de política de desenvolvimento social, cultural, econômico, ambiental e de planejamento territorial, aplicável a todo o território do município e que se torna referência obrigatória para os agentes públicos e privados que nele atuam.

A Comissão Especial para Revisão e Atualização do Plano Diretor é composta pelo Secretário Municipal de Planejamento, Marcelo Alexandre Soares, Presidente da Comissão, o Secretário de Assuntos Jurídicos, Tiago José Lopes, o Secretário do Meio Ambiente, Fábio José Machado, o Secretário de Obras, Antonio Paulo Armando, o Secretário de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, além do Assessor de Gabinete, Jocimar Bueno do Prado e o Engenheiro Civil Luiz Roberto Liza Sanches.