Recapeamento asfáltico 19 empresas aderem a licitação

Na quinta-feira, 31, a Prefeitura abriu licitação para a contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico, troca de base de solo, reconstrução de guias e sarjetas, construção de sarjetão e execução de sinalização viária horizontal com a adesão de 19 empresas.

Serão mais de 30km² de pavimentação asfáltica, com orçamento estimado em R$ 3.605.355,47, que atenderá trechos ou totalidade das vias Avenida Antonio Pires Pimentel, Rua Doutor Freitas, Rua Vicente Sabella (entorno da Praça Cel. Jacinto Osório), Rua Felício Helito, Alameda XV de Dezembro, e ruas no entorno do Parque Natural Municipal Refúgio das Aves, no Jardim América, Rua Jurandir Amaral, Rua José Mathias Farhat Sobrinho, Rua Arthur Weingrill e Avenida Dr. Manuel José Villaça.

A sessão pública foi acompanhada por técnicos de secretaria de Obras e a Comissão Permanente de Licitação que habilitaram somente 17 empresas.

O prefeito Jesus Chedid atribuiu a alta concorrência no processo de licitação a credibilidade de sua administração, uma vez que a ampla concorrência contribui para negociação de melhores preços.