SABESP sugere contrato de 30 anos prorrogável por mais 30

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com o Município mantém a posição de que o contrato deva ser de 30 anos com prorrogação por igual período, ou seja, mais 30.

A proposta foi entregue ao prefeito Jesus Chedid, em 25 de setembro, durante reunião previamente agendada com os prefeitos que integram o Consórcio Público Municipal Águas da Mantiqueira (Cosam).

Na reunião a diretoria da companhia cumpriu com o acordo e apresentou uma proposta para cada município integrante do consórcio. As propostas serão analisadas em conjunto com técnicos da Sabesp e em seguida será agendada a data, no mês de outubro, para para finalizar as negociações. Caso não haja consenso os municípios, inclusive Bragança Paulista, podem optar por uma licitação que a Sabesp também pode concorrer.

A assessoria de imprensa da Companhia, em resposta à GB, explica que há uma possibilidade de, no caso da renovação, além do investimento na ordem de R$ 135 milhões durante a vigência do contrato, de repasse de uma porcentagem dos lucros para o município, “porém, como o momento ainda é de negociação, este valor ainda não foi definido’, afirma.

Quanto à instalação de um escritório regional em Bragança Paulista e qual foi o lucro da companhia na cidade nestes primeiros sete meses de 2017 no Município, a Sabesp tergiversa. “Hoje a região é atendida pela Unidade de Gerenciamento Regional denominada UGR Bragantina, constituída por quatro gerências, sendo uma Gerência de Departamento, duas Gerências de Divisão e ainda uma Gerência de Setor, o que atende plenamente a área de atuação. E a Sabesp apresentou ao CONSAM o EVEF (estudo de viabilidade econômico financeira) para 30 anos futuros”, responde.

Indagada sobre uma eventual indenização caso a renovação não ocorra e outra empresa passe a prestar os serviços de saneamento básico em Bragança Paulista, a assessoria de imprensa confirmou a tese e indicou os prazos. “Sim, em atendimento à legislação atual (Lei 11.445/2007), a qual destaca que “o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de quatro parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços”, finaliza.

Até o ano passado o valor da indenização era de aproximadamente R$ 250 milhões. Participaram do encontro em São Paulo, oito prefeitos e um representante do prefeito de Nazaré Paulista. O município de Socorro não foi representado, sendo a ausência justificada por motivo de viagem.

A renovação ou não de um contrato com a SABESP é matéria em debate desde 2009 quando terminou outro que durou 30 anos. A proposta já anunciada pela direção do COSAM é abrir uma licitação se não houver acordo.