Poluição visual: Fiscalização será reforçada a partir de segunda-feira

A secretaria de Obras iniciará nova ação a partir de segunda-feira, 4, junto aos estabelecimentos comerciais e de bens e serviços, a fim de notificá-los quanto à regularidade dos anúncios, propagandas e outros meios de comunicação visual no município.

As secretarias Municipais de Obras (Divisão de Projetos e Postura), Segurança e Defesa Civil, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Planejamento realizam ações conjuntas para proceder com a fiscalização.

Há grande quantidade de elementos destinados à comunicação visual, como cartazes publicitários, anúncios, placas, pichações, outdoors, entre outros, que geram desconforto visual para a população.

A Prefeitura notificará e orientará todos os estabelecimentos comerciais e de bens e serviços sobre suas fachadas, propagandas, anúncios e qualquer meio que envolva comunicação visual.

Os estabelecimentos em desacordo com a legislação serão notificados para que se adequem e regularizem suas publicidades, enquanto aqueles que já se encontram em conformidade com a lei serão orientados a solicitar o certificado de regularidade.

Com o intuito de comunicar antecipadamente sobre a ação que será realizada, a administração realizou na quarta-feira, 30, reunião com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bragança Paulista (CDL), do Sindicato do Comércio Varejista (SINCOBRAG) e da Associação Comercial de Bragança.

“Infelizmente nós herdamos esse problema que vem há anos sendo negligenciado no município e agora temos que tomar as providências necessárias, inclusive para atender uma sentença judicial que prevê uma multa diária de mil reais caso não seja cumprida. É um ônus com o qual a Administração tem que lidar neste momento, por isso o comprometimento de toda população e, principalmente, dos estabelecimentos comerciais e de bens e serviços é fundamental. Não é nossa intenção prejudicar ninguém, agir a ferro e fogo, por isso priorizamos o diálogo com o setor e a orientação antes de qualquer medida punitiva.”, esclareceu José Galileu de Matos.

A Prefeitura realizará, ainda, uma reunião com comerciantes e demais interessados no dia 21 de setembro, às 19h, no auditório do CISEM – Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade, onde serão informados todos os prazos estabelecidos e as providências que deverão ser tomadas para adequação ou comprovação de regularidade.

A fixação de todo e qualquer meio de comunicação visual, com ou sem finalidade comercial, nos logradouros públicos, ou em locais visíveis como fachadas, muros, luminosos, outdoors, entre outros, depende de prévia autorização da Prefeitura, assim como a regularização dos anúncios já existentes.

Os interessados podem se informar na Divisão de Projetos e Posturas pelo telefone 4034-7265 ou 4034-7026 e na Central de Serviços aos Cidadãos de Bragança Paulista “Agiliza”, das 9h às 16h, situada no Paço Municipal, pelo telefone 4034-7117 ou nos endereços eletrônicos agiliza@braganca.sp.gov.br / agilizabraganca@gmail.com