Frase: “Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo” (Nietzsche)

Paulo Alberti Filho

SEGURANÇA

A segurança pública em Bragança foi tema principal da semana nos veículos de imprensa. A audiência com o secretário adjunto de Segurança do estado liderada pelo deputado Edmir Chedid reuniu 16 prefeitos da região bragantina. Todos prefeitos tem problemas sérios no setor e levaram suas reivindicações. Durante três horas o secretario ouviu os prefeitos e disse que iria estudar cada pedido. Enfim, em se tratando de governo Alckmin, que sucateou as policias paulistas, não devemos esperar muita coisa. A esperança mesmo é no trabalho e na força política do deputado Edmir que nunca tem faltado para Bragança, região e Circuito das Águas.

TERROR

Causou estranheza um oficial da PM dizer na reunião do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG) ocorrida nesta semana na Câmara, que é a imprensa (leia-se Gazeta Bragantina e GB Norte) quem está causando terror na população por divulgar os crimes de assalto e roubo verificados constantemente em Bragança e região.

Assaltos à mão armada, estouro de caixas eletrônicos, tentativa de assalto com marreta em lotérica, furtos milionários em condomínios de alto padrão, tráfico que opera livremente nos quatro cantos da cidade, cidadãos e cidadãs assustados e temerosos em até transitar pela cidade no regresso do trabalho, e é a imprensa que causa terror na população ?

É a velha tática de culpar o mensageiro pela desgraça, enquanto que o verdadeiro culpado é o Estado que não cumpre sua obrigação constitucional.

A culpa não é da polícia, é do governador que desaparelhou a Policia Civil e a Polícia Militar, que paga muito mal o contingente que há quatro anos não tem reajuste salarial. Quem causa terror na população é a ineficiência do estado.

ASSEDIO MORAL

Tenho recebido havia muito tempo questionamentos sobre o que é assédio moral no trabalho . São profissionais de empresas públicas e privadas que sofrem constrangimentos e se calam com medo de perder o emprego. Temem até em discutir os fatos no ambiente de trabalho, ou fora dele, e sofrer represália que invariavelmente é a perda do emprego. Por isso estou publicando hoje esclarecimentos fornecidos pelo site Sina.org veiculado pela página na internet do Guia do Trabalhador.

E o que é assédio moral no trabalho?

É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e sem simetrias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego.

Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do desemprego e a vergonha de serem também humilhados associado ao estímulo constante à competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e, frequentemente, reproduzem e reatualizam ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o pacto da tolerância e do silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se desestabilizando e fragilizando, perdendo sua autoestima.

O desabrochar do individualismo reafirma o perfil do ‘novo’ trabalhador: autônomo, flexível’, capaz, competitivo, criativo, agressivo, qualificado e empregável. Estas habilidades o qualificam para a demanda do mercado que procura a excelência e saúde perfeita. Estar ‘apto’ significa responsabilizar os trabalhadores pela formação/qualificação e culpabilizá -los pelo desemprego, aumento da pobreza urbana e miséria, desfocando a realidade e impondo aos trabalhadores um sofrimento perverso.

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a MORTE, constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações e condições de trabalho.

(Fonte: http://www.sina.org.br/)

SEM B.O

As estatísticas sobre criminalidade sofrem de uma falha que pode induzir a falsa interpretação de seus resultados. Ou seja, muitas vítimas deixam de registrar boletim de ocorrência por não acreditar que seu caso seja investigado, por receio da exposição pública ou outro motivo qualquer. Então, muitos furtos e roubos não entram na estatística e isso pode causar uma sensação de diminuição da criminalidade.

REFLEXÃO; Salmos 62: 1-12

1 A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação.

2 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.

3 Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair.

4 Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência; deleitam-se em mentiras; com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. (Selá.)

5 Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.

6 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei abalado.

7 Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus.

8 Confiai nele, ó povo, em todos os tempos; derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. (Selá.)

9 Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira; pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade.

10 Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina; se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração.

11 Deus falou uma vez; duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus.

12 A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; pois retribuirás a cada um segundo a sua obra.