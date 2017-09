O acidente com um trabalhador no canteiro de obras do posto de combustíveis, à Avenida Alpheu Grimello, rente ao Lago do Taboão, chamou atenção para o contraste entre a natureza exuberante e o agente potencialmente poluente. Para o trabalhador sobraram os ferimentos decorrentes da queda de parte da estrutura de um muro de contenção. Já para a natureza, embora a obra seja licenciada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), somente o futuro dirá, pois os lagos são águas públicas de uso comum e toda instalação e sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se como empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais.