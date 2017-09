CONSEG reúne forças de segurança de toda a região

Foi realizada na noite de quarta-feira, 30, a segunda reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEG), na Câmara Municipal.

Na ocasião foi apresentado o trabalho desenvolvido em Atibaia, por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI), um fórum executivo e deliberativo, com representantes de cada corporação, formado para a tomada de decisões conjuntas referentes ao atendimento de ocorrências e gestão do trabalho de segurança pública em todo o município.

O primeiro a se pronunciar foi o Delegado Titular do 2º Distrito Policial, Sandro Montanari Ramos Vasconcelos. Segundo o delegado, a Polícia Civil tem se desdobrado para investigar crimes ocorridos na região. Disse ainda que apesar dos índices de criminalidade terem reduzido, a sensação de insegurança aumentou.

Depois foi a vez do Comandante da 1ª CIA da Polícia Militar/BP, Capitão PM Hamilton Ramos Busato, se pronunciar. Ele considera que a sensação de insegurança aumentou devido ‘ao exagero da imprensa’ e as imagens de crimes que circulam nas redes sociais.

O secretário de Segurança e Defesa Civil, Dorival Bertin, ressaltou o trabalho da Central de Monitoramento, as ocorrências solucionadas com a atuação do setor e as operações e patrulhamentos realizados pela Guarda Civil Municipal em toda a cidade.

Entre os demais assuntos que ganharam destaque nas discussões levantadas está o projeto Vizinhança Solidária, que desenvolve um conjunto de ações buscando melhorar a segurança pública local incentivando a vizinhança a adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o policiamento.

O encontro também foi marcado pela presença de vereadores, Diretoria de Ensino, Conselho Tutelar, associações de bairros e cidadãos, do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, em Atibaia, Alfredo José Martinelli de Oliveira, do Capitão PM da 3ª Cia Wanderley Turolla Alves Cardoso, dos Delegados Civis Elton Costa e Lauro M. M. Almeida, e Henrique Castilho, presidente do GAPA. O conselho é presidido por Ézio Bernardo de Castro.