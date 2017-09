Deputado avalia positivamente reunião da segurança pública

Na avaliação do deputado Edmir Chedid, a reunião com Sérgio Turra Sobrane, secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, realizada nessa última semana, tem resultado positivo, pois abriu um canal de comunicação entre o Município e o governador Geraldo Alckmin. “Nós conseguimos mostrar a ele o que a população está sentindo com relação à própria segurança no dia a dia dos municípios da região”, disse.

A reunião durou pouco mais de três horas e todos os 16 prefeitos e demais representantes das cidades da região do entorno de Bragança Paulista e Circuito das Águas puderam externar preocupações e pedir providências. Leia matéria na integra clique aqui