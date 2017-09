“Tenho um quadro da situação e vamos trabalhar desde já”, declara secretário de Segurança/SP

O secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sérgio Turra Sobrane, disse em entrevista concedida após três horas de reunião com prefeitos e representantes das cidades da região bragantina, nessa última semana, que conseguiu ver o quadro geral da situação, mas estudará as especificidades de cada localidade. O deputado Edmir Chedid também faz avaliação do encontro que ele organizou.

“Não podemos estabelecer prazos fixos para tomadas de decisões e implementação de medidas porque foram muitos e diversos os conteúdos das manifestações dos prefeitos. Foi muito importante o encontro para termos uma visão de como agir daqui para frente”, explica Sobrane.

A reunião foi solicitada pelo deputado estadual Edmir Chedid, que em entrevista à GB na manhã dessa sexta-feira, 1º de setembro, avaliou o encontro como positivo, tendo em vista que os prefeitos foram ouvidos e um canal foi aberto com a secretaria de Estado. “A reunião foi fundamental para que os gestores públicos municipais pudessem apresentar suas demandas e discutir seus problemas. Este foi o primeiro passo de uma atividade que, acredito, deverá ser contínua nos próximos meses. Por isso, entendo que esta reunião tenha sido positiva por abrir um canal de comunicação entre as prefeituras e o governo estadual, por meio da Secretaria. Não estamos satisfeitos com o trabalho realizado na região e tampouco com os índices oficiais apresentados; é preciso mudar”, argumenta o deputado.

Sérgio Turra também não descarta a positividade da reunião e pondera que tudo será feito para minimizar a sensação de insegurança principalmente em Bragança Paulista quando em sete meses a Guarda Civil Municipal registrou 32 mil atendimentos em diferentes setores. “Vamos tratar com os comandos das polícias para mudar a forma de agir de modo que melhore a sensação de segurança. Certo é que vamos começar a trabalhar desde já”, acrescentou o secretário.

Sobre a contratação de policiais para reforçar o policiamento nas ruas e no setor das investigações, neste caso a Polícia Civil, o secretário cita a legislação com empecilho. “O aumento é sempre um problema. Há a legislação federal que nos impede de fazer contratações devido ao comprometimento da renda líquida dos estados. Mas pontualmente podemos resolver e faremos este estudo. Por outro lado estamos com concursos em andamento que em breve nos permitirão colocar nas ruas aproximadamente 6 mil policiais”, antecipou.

Quanto a trazer o 190 de volta para Bragança Paulista, o secretário foi direto na resposta negativa. “Não, é possível. Nós já demos passos importantes neste projeto. O que necessitamos é fazer adequações com pessoal que conheça melhor as localidades para que o atendimento seja mais eficaz. Nós temos alguns problemas, mas também reconhecemos que a política de segurança de São Paulo tem dado certo. Tanto é que somos exemplo para o país”, concluiu.

O deputado Edmir Chedid finaliza a entrevista demonstrando certo otimismo e indicando providências. “Esperamos que haja empenho no combate ao crime, bem como maior integração das ações do governo estadual com as executadas pelas prefeituras. Além disso, esperamos maior comprometimento com a segurança pública que tem preocupado a comunidade e também os turistas que procuram pela região. Na Assembleia Legislativa, já reiterei meu compromisso com esta questão, tanto que tenho defendido mais investimentos à Pasta como alternativa à diminuição dos problemas. Não acredito que a violência seja extinta, visto que se trata de um problema social muito maior e bem mais complicado. Mas entendo que seja possível diminuir os índices a partir de uma gestão responsável e profissional”, finalizou o deputado.

Desativação de cadeia Desativação de cadeia Durante a reunião em São Paulo, o prefeito José Silvino Cintra, entregou ao secretário adjunto, Sérgio Turra Sobrane, um ofício com o pedido de desativação da cadeia de Piracaia. Segundo ele o prédio é tombado e a localização, região central do município, não comporta uma cadeia. Na defesa da tese, Silvino argumenta que as cidades da região, como por exemplo, Bragança Paulista está melhor adaptada para recolher os presos de lá.