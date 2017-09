Tipo exportação: Carga de 20 toneladas de carne roubada é presa em Bragança

A carga de carne tipo exportação roubada em São Bernardo do Campo, na tarde da última quinta-feira, 31 de setembro, foi localizada em apreendida em Bragança Paulista, nessa sexta-feira, 1 de setembro. Junto com a carga foram detidos os três sócios proprietários do Hiper Brasil, antigo Chicão, na Avenida José Gomes da Rocha Leal.

Os três acusados de receptar carga roubada estavam sob a mira da Polícia Civil local há pelo menos dois meses. Em entrevista, o delegado Sandro Montanari explicou parte dos caminhos seguidos até o flagrante. A movimentação em frente ao mercado, começou logo nas primeiras horas da manhã. O estacionamento foi ocupado por viaturas policiais e de carros oficiais de diferentes departamentos públicos que auxiliaram no fechamento da ocorrência.

A carga de carne, cortes nobres, com acondicionamento especial levou à rápida dedução de que se tratava da mesma carne que seguia para as docas de exportação, conforme descrito no boletim de ocorrência registrado pelo motorista vítima de roubo e sequestro na quinta-feira que antecedeu a ocorrência local. Leia matéria na integra clique aqui