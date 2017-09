20 toneladas de carne roubada é encontrada no Hiper Brasil

Numa operação sofisticada de inteligência, a Polícia Civil de Bragança Paulista apreendeu, na manhã dessa sexta-feira, 1 de setembro, 20 toneladas de carne roubada e três homens acusados de receptação. A ação local contou com o apoio do Deic/São Paulo, Guarda Civil Municipal e setores de fiscalização da Prefeitura e Fazenda Estadual.

Em entrevista coletiva, no início da tarde, o delegado Sandro Montanari, explicou, parcialmente, como se desenvolveu a investigação até este desfecho. Segundo ele, todos os detalhes que são interessantes e aguçam a curiosidade devem ser mantidos em sigilo até a conclusão de todo o processo sob risco de que prejuízos à ação. “Todavia, podemos afirmar que a carne é proveniente de um assalto com sequestro do motorista, realizado num dos acessos ao rodoanel, nas imediações de São Bernardo do Campo, grande São Paulo, na tarde de quinta-feira, 31 de agosto”, conta.

O cenário da ocorrência, de acordo com Montanari, começou a ser montado há dois meses, quando o antigo Hiper Chicão foi comprado por João Sperandio Neto, conhecido pela atuação como hacker refinado em ações que já repercutiram nacionalmente. “A partir daquele momento e informados da compra de produtos roubados. Iniciamos a investigação e constatamos que o suspeito havia buscado dois sócios, Alexandre e André, em Mogi das Cruzes, o que causou mais estranheza. Nosso trabalho se intensificou”, lembrou.

“Na sequência, intensificamos o trabalho e passamos a monitorar todos os movimentos de entrada e saída no Hiper Brasil (antigo Hiper Chicão), à Avenida José Gomes da Rocha Leal. Neste ínterim, surgiram as indicações de compra de produtos roubados o que se comprovou na madrugada, dessa sexta-feira quando a carga de carne roubada no rodoanel chegou”, acrescenta Montanari.

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) também estavam no pátio do supermercado e, conforme explicou Montanari, vieram em apoio à ação devido à especialidade em investigação de crimes cibernéticos, de computador. “Esta suspeita ainda será investigada mais afundo, pois foram retirados computadores e outros equipamentos que serviriam a um projeto de hackeamento”. Disse.

A operação começou pouco antes das oito horas da manhã e se desenrolou até a tarde dessa sexta-feira, 1 de setembro. A descoberta de que a carne não tinha registro de procedência ocorre logo que os policiais munidos de mandados de Justiça chegaram ao local. “Tudo era muito estranho, mas quando identificamos que os pacotes conferiam com as indicações do boletim de ocorrência do roubo em São Bernardo, fechamos questão. A Vigilância Sanitária comprovou o mau acondicionamento do produto”, acrescentou.

O três detidos, de acordo com o delegado, são inicialmente acusados de crime de receptação de produto roubado, crime contra a ordem tributária e crime contra o consumidor por exposição inadequada de produto. As carnes estavam em geladeira, mas empilhada de forma errada conforme constatou a Vigilância Sanitária.

O estabelecimento foi lacrado pelos agentes de fiscalização da Prefeitura devido à falta do alvará municipal de funcionamento. O motorista sequestrado durante o roubo da carne foi libertado em Monte Mor por volta das 22h00 de quinta-feira, 31 de setembro, momento em que o boletim de ocorrência registrado.