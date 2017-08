Sessão rápida tem dois projetos aprovados

A sessão ordinária de terça-feira, 29, da Câmara Municipal, foi realizada em cerca de duas horas e meia, curta se comparada com as últimas que têm levado seis horas de duração. A sessão foi presidida pelo vereador Tião do Fórum (DEM), pois a titular, vereadora Beth Chedid (DEM) esteve em São Paulo em reunião na Secretaria de Segurança Pública junto ao prefeito Jesus Chedid, vice-prefeito Amauri Sodré, deputado estadual Edmir Chedid e vereador Ditinho Bueno (PSC).

As participações na Tribuna Livre foram canceladas e logo no início foram votados os dois únicos projetos em pauta. O primeiro altera a lei que cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o segundo estabelece infração administrativa a prática de atos de vandalismo em próprios públicos e particulares. Ambos foram aprovados por unanimidade.

Entre os assuntos debatidos durante pronunciamento dos vereadores na Tribuna, disseram da situação da Concha Acústica, que está se deteriorando cada vez mais; circulação de macacos na zona sul da cidade; necessidade de operação tapa-buraco no Jardim Águas Claras e providências em relação a situação dos muros de escolas públicas, pichados com apologias e provocações.

Também retomaram o assunto sobre a Expoagro e Festa do Peão, que no governo passado foi pago R$80 mil pela empresa para utilizar o recinto do Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). A atual administração exigiu R$500 mil, pago pela empresa.

Elogiaram a situação das estradas rurais, a maior parte já recuperada pela secretaria de Serviços, sob comando do secretário Aniz Abib Junior.

Por fim, foi destacada a situação dos contemplados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Muitos dos beneficiados estariam vendendo e alugando apartamentos e residências irregularmente. Além disso, uma pessoa não teria se adaptado ao imóvel e deseja devolve-lo para a Caixa econômica Federal, mas não consegue. Agora o imóvel foi invadido. A sessão encerrou por volta das 18h30.