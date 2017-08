Alunos da rede estadual são vacinados contra hepatite B e HPV

Nos dias 24 e 25 de agosto, agentes de saúde fizeram visitas em escolas estaduais para vacinar alunos e funcionários que não estão com a carteirinha de vacinação em dia contra o HPV e Hepatite B.

As ações ocorreram nas escolas Prof. Mathilde Teixeira de Moraes no Parque dos Estados, Prof. Bruno Florenzano no bairro Água Comprida, Prof. Marcos Antonio da Silva Guimarães no Jardim Recreio e Águas Claras no bairro Águas Claras.

A vacina da Hepatite B é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra a hepatite B e D, e sua proteção é garantida quando a pessoa recebe três doses da vacina. A segunda dose deve ser aplicada 30 dias após a primeira e a terceira seis meses após a primeira.

A vacina contra o HPV contribui para redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres. Meninos e meninas devem tomar duas doses da vacina de HPV, com intervalo de seis meses entre elas. No caso de pessoas com HIV, a faixa etária é mais ampla, de 9 a 26 anos, e o esquema vacinal é de três doses. Para meninas a faixa etária é de 9 a 14 anos, 11 meses e 269 dias e para meninos é de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.