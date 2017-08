1º Festival Estudantil de Esportes continua no sábado

Nos últimos finais de semana, os Ginásios Municipais de Esportes Agostinho Ercoline, Rubens Batazza e Lourenço Quilici receberam partidas de futsal e basquetebol do 1º Festival Estudantil de Esportes e Lazer. O Festival envolve estudantes de 23 escolas públicas e particulares, com o objetivo de promover o interesse pela prática esportiva.

No sábado, 26, aconteceram jogos de basquete em variadas categorias ao longo do dia. O Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici recebeu competições das categorias pré-mirins e mirins das escolas E.M. Nilza Faria e E.M. Padre Donato Vaglio. Na categoria mirim feminino, apenas os times da E.E. Ismael Aguiar Leme e Colégio Ápicys. No mirim masculino competiram as escolas E.E. Prof. Luiz Roberto Pinheiro Alegretti, E.E. Ismael, Colégio Ápicys, E.E. Prof. Paulo Silva e Sesi.

O Ginásio Agostinho Ercoline, sediou a categoria infantil masculino entre as escolas E.E. Marcos Guimarães, E.E. Cásper Líbero, Sesi, E.E. Profa. Mathilde Teixeira de Moraes, Colégio Ápicys e E.E. José Nantala Bádue.

Já no Ginásio Municipal Rubens Batazza, foi a vez dos jogos de futsal agitar os times. Na categoria mirim masculino, participaram escolas E.E. Alegretti, Colégio Ápicys, E.E. Prof. Siles Coli e E.E. Ministro Alcindo Bueno de Assis (EEMABA). Na categoria infantil, as escolas EEMABA, E.E. Allegretti, E.E. Paulo Silva, E.E. Casper Líbero, Sesi e Instituto Federal (IF) se enfrentaram.

No mirim feminino, somente as garotas dos times das E.E.Alegretti e E.M. Prof. Orlando Pinto de Oliveira. Na categoria infantil feminina, a equipe do E.E. Profa. Maria José Moraes Salles, IF, E.E. Dr. Fernando Amos Siriani, e E.E. Profa. Mathilde competiram.

No próximo sábado, 2, além dos jogos coletivos de voleibol e futsal nos ginásios municipais, também haverá a disputa na modalidade individual de atletismo, na pista do Centro Nacional de Atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), localizada no Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 50,5.