Secretário de Segurança ouve prefeitos da região durante três horas

Em reunião que durou pouco mais de três horas, na tarde da última terça-feira, 29, o secretário Adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sérgio Turra Sobrane ouviu prefeitos e representantes de 16 cidades da região bragantina. A audiência foi agendada pelo deputado estadual Edmir Chedid.

O aumento da criminalidade, a falta de contingente, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, o sucateamento das viaturas, problemas com o 190 e outros foram as questões motivadoras da audiência em São Paulo. Os representantes foram recebidos pelo secretário adjunto porque o titular, Mágino Alves Barbosa Filho, está em férias.

O prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedid, logo após a reunião respondeu à GB que foi para discutir os problemas enfrentados na cidade, principalmente, no que tange aos últimos registros de ocorrências. “Tivemos uma reunião objetiva, onde todos os representantes das cidades da região tiveram a oportunidade de expor seus problemas em relação a falta de segurança pública. Queremos oferecer mais tranquilidade e segurança à população trabalhando no combate à criminalidade. Assim sendo, recorremos a quem sabe e tem poder para fazer”, analisou.

O deputado Edmir Chedid quando se manifestou pela necessidade de se marcar uma audiência na Secretaria de Segurança Pública, explicou que está no texto constitucional que segurança pública é assunto de responsabilidade dos governos federal e estaduais. O Ministério da Justiça é o órgão máximo responsável pela elaboração e implantação de estratégias de combate à violência e à criminalidade. A Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública é a responsável pela administração das polícias nos estados. Sendo assim, temos que falar com que resolve ou deve resolver”, disse.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Dorival Bertin, por exemplo, levou ao secretário o balanço de atendimentos dos sete meses de 2017. No registro foram 32 mil atendimentos em diferentes setores da segurança pública. “A grande maioria destas ocorrências é de competência da Polícia Militar. Assim acrescentamos mais um dado para a avaliação do problema vivido em Bragança Paulista”, observou.

Sérgio Turra confirmou que após a reunião teve um panorama da situação. “Fiquei ciente dos problemas específicos que cada cidade vem enfrentando, e encaminharei as reivindicações ao secretário, para que possamos fazer um cronograma de visita na região para que possamos, após uma análise criteriosa buscar alternativas para as reivindicações”, completou.

Quanto a trazer o 190 para o Município, o Secretário Adjunto disse que não é possível devido a sofisticação da aparelhagem, mas que seriam analisadas formas de adequação a todas as necessidades.