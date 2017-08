Shopping anuncia 17 novas lojas e gera mais empregos para Bragança

Com pouco tempo de operação, o Bragança Garden Shopping contribui positiva­mente com o desenvolvimento da cidade e de toda a região. Consolidado um empreendi­mento que agrada os seus clientes e cresce a cada dia, o Garden agora soma no mall outras 17 grandes novas marcas. Gastronomia, moda, entretenimento e brinquedos para a criançada estão entre as novidades do Shopping.

Ancorado por grandes marcas como Havan, Ren­ner, Lojas Americanas e Lo­jas União 1 a 99, o Garden apresenta novas operações, complementando ainda mais o mix de compras, oferecen­do serviço especializado e entretenimento diferenciado. Começando pelo setor de moda, quatro marcas já estão confirmadas: Jaja Modas, Le Chakan Shoes, Porto Calça­dos e Empório do Pé chegam para compor o mall.

Na gastronomia, o bragan­tino também ganhou novida­des. A Praça de Alimentação do Garden, que conta com 19 tipos de fast-foods, ago­ra recebe Spoleto e Rei da Calabresa. Há ainda a inau­guração de Vinho e Ponto, loja especializada em vinhos com excelentes opções para presentear.

Quando o assunto é di­versão, o Garden é ponto de encontro. As novidades são a Fair Play, Ri Happy e João e Maria Boliche Bar, uma estru­tura diferenciada que promete música ao vivo, diversão e cardápio inspirador.

Para quem busca o Gar­den à procura de serviços, o shopping anuncia a chega­da da Unimagem, empresa referência em exames de diagnósticos por imagem, com experiência de mais de 20 anos na região bragantina. Além de uma loja da Claro, empresa de telefonia.

Outras marcas como Sal­tenha, Papelaria Papeluxe, Ortobom, Black Polo e Cia do Terno já têm inaugurações previstas.

O Bragança Garden Sho­pping vem se tornando uma vitrine de negócios, assu­mindo importante papel no fortalecimento da economia da região, incrementando a receita comercial e gerando valorização imobiliária. Além das âncoras, o shopping con­ta com cerca de 120 lojas satélites, um Parque Indoor e a maior rede de cinemas do Brasil, a Cinemark, com quatro salas de cinema em tecnologia 3D, garantindo conforto e modernidade. Um centro completo, do jeito que Bragança Paulista merece.