Dezenas de prefeitos comparecem ao 4º encontro das cidades estâncias

Um contingente de prefei­tos compareceu à 4ª Reunião Ordinária de Prefeitos da As­sociação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), realizado em Bragança Pau­lista no sábado, 26 de agosto. No total 70 cidades estâncias estão alinhadas com a Apre­cesp. O evento foi organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo.

O anfitrião prefeito Jesus Chedid e deputado estadual Edmir Chedid e o Deputado Federal Herculano Passos ocuparam assento na mesa de honra ao lado do presiden­te da Aprecesp e prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, e do vice-presidente e prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio. Representando a Secretaria de Estado de Tu­rismo, o Chefe de Gabinete, Ailton de Oliveira.

Em pronunciamento, o prefeito Jesus Chedid refor­çou o papel da Aprecesp e de seus associados que traba­lham no trabalho contínuo de promover o desenvolvimento turístico das cidades estân­cias e a importância deste para a distribuição dos recur­sos destinados ao fomento do turismo das cidades.

Laércio Benko, secretário de estado, ressaltou que até o momento já são 20 os mu­nicípios classificados como MITs (Municípios de Interesse Turístico) e outros 40 proces­sos já foram enviados para aprovação na Assembleia Legislativa.

A reunião seguiu com in­formações do DADETUR, que esclareceu sobre as análises dos projetos enviados ao departamento, a demora nas assinaturas dos aditivos e o grande volume de processos no setor. Na ocasião, foi des­tacado que o Projeto de Lei do Deputado Edmir Chedid para que o ranqueamento das cidades estâncias fosse prorrogado por mais 3 anos, viabilizando a adequação dos municípios à nova legislação, teve parecer favorável da Se­cretaria de Turismo.

A Administração Munici­pal local conseguiu ainda o aditamento do convênio de “Urbanização de Praças e Parques”, que foi assinado no evento, visando a adequa­ção do objeto e prorrogação de prazo; entregou oficio à Secretaria de Estado solici­tando apoio do órgão para a realização do Natal 2017 e do Carnaval 2018, contando com a contribuição da pasta para a realização de eventos que contribuirão com o desenvol­vimento turístico da cidade.