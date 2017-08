CASA Bragança comemora aniversário com segurança do dever bem feito

Na segunda-feira, 28, fun­cionários e internos da CASA Bragança comemoraram os 10 anos de fundação da unidade no Município. Esti­veram presentes autoridades representantes dos poderes Executivo e Legislativo, assim como do conselho tutelar e demais parceiros de gestão da unidade. Os adolescentes foram as estrelas com a de­monstração das habilidades na arte, culinária e artes plásticas.

Na mesa de honra esta­vam a diretora da unidade Elisangela Martins dos San­tos, Anna Maria Cerqueira Acedo, presidente da As­sociação Companheiros do Menor de Bragança Paulista (Comenor), o vice prefeito Amauri Sodré, a secretária de Ação e Desenvolvimento Social, Margarete Alvarenga, Izilda Toledo, presidente da Arcab, a presidente da Câma­ra Beth Chedid, vereadores e representantes das esferas políticas e religiosas.

Na posição de honra e abertura da comemoração, um dos internos se sentou á mesa de autoridades. Ele usou do microfone para dar um testemunho da própria jornada. “Quando cheguei não sabia o que pensar e achei que seria oprimido, mas não, fui bem tratado e hoje eu agradeço a senhora, (se referindo a Elisângela), que conversou muitas vezes comi­go, a toda equipe, e aos pro­fessores, porque hoje tenho prazer em estudar. Enxergo a mim e vocês todos de outra forma”, declarou.

Durante a comemoração, os jovens internos apresenta­ram as atividades que absor­veram dos cursos, como por exemplo, de garçom e servi­ram pizza e bolo, feitos por alunos do curso de pizzaiolo, além de expor pinturas e de­senhos.

A diretora do centro socio­educativo, Elisangela Martins dos Santos, em entrevista à GB, que um dos objetivos do CASA Bragança Paulista “é ser referência no atendimento socioeducativo, ao proporcio­nar meios e oportunidades para que os internos ao saí­rem encontrem trabalho, inte­ração social no trabalho e vá para universidade”, afirmou.

O Centro trabalha com 50 jovens em dois regimes de internato, o provisório e a internação propriamente dita. Nesta última condição estão os jovens que frequentam os cursos oferecidos. Os internos também contam com assis­tência religiosa e atividades recreativas trazidas pela co­munidade da igreja.

Em dez anos de atividade, Elizangela Santos, diretora, acentua que a maior mudança do CASA foi a experiência dos funcionários que possibilitou a evolução na forma de traba­lhar para com os internos. Ela concluiu a entrevista dizendo da satisfação de todos que passaram por ali e deixaram suas marcas e, “inclusive se tornaram seres humanos me­lhores”, concluiu.

Já Anna Maria Cerqueira Acedo, lembrou que quando assumiram a parceria de di­rigir o CASA loca, não tinham experiência alguma, “Traba­lhamos muito para estarmos onde estamos hoje, na época da inauguração, tentaram co­locar medo nos funcionários da Comenor, que fazem a parte pedagógica, mas viram que nosso trabalho é sério, comprometido e determina­do. Assim chegamos aos 10 anos com ótimas avaliações”, finalizou.