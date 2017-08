Veiga elogia equipe e diz: “Bragantino merecia a vitória”

Em sua sexta estreia à frente do Bragantino, o treina­dor Marcelo Veiga apostava em uma vitória para manter o sonho da classificação. Sem chances de avançar agora, Veiga aposta no otimismo para que o time se salve da degola. “Não deixa de ser um bom resultado. Mas o Bragantino merecia a vitória. Foi claramente superior ao São Bento. As oportunidades que a gente teve, pelo que criamos, pressionamos fora de casa. Fomos em busca da vitória. Um jogo muito seguro. Não veio a vitória, mas valeu pelo pouco tempo que a gente teve” disse Marcelo Veiga.

Com 17 pontos, o Braga tem um ponto a menos que o Macaé, primeiro fora da zona da degola. No próximo duelo, o Massa Bruta encara o Joinville, no domingo, 3, às 15h, no Nabizão. Uma derrota pode rebaixar o Bragantino. Para esta partida, Veiga terá uma semana para encontrar a formação perfeita para tentar surpreender o Joinville. “A ideia era de buscarmos uma vitória para tentar até a clas­sificação. Mas agora, vamos em busca da vitória em cima do Joinville. Estou conhecen­do o grupo e nada melhor que uma semana de treino para saber” finalizou.