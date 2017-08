Braga cede empate e volta a zona de rebaixamento

Equipe volta ao Z2 após o Macaé vencer o Joinville

O Bragantino cedeu o empate ao São Bento e, com a vitória do Macaé, entra no­vamente na zona de rebaixa­mento. Na partida da tarde de sábado, 26, a equipe, agora sob o comando de Marcelo Veiga, foi superior ao São Bento, pressionou durante toda a partida e abriu o placar aos 20 minutos da segunda etapa com Marino. Porém, o adversário era o líder do grupo B que na base da raça achou um gol aos 36 minutos da partida em um chute de sorte de Muriel. O embate aconteceu na cidade de Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro pela 16ª rodada da Série C.

Com o resultado o São Bento, que perdeu a chance de assegurar a vaga para as quartas do Brasileiro por antecipação, se mantém, na liderança do grupo B, com 27 pontos, mesma pontuação do Tupi e cinco à frente de Ypi­ranga, Botafogo e Tombense, e a seis de Volta Redonda e Joinville. O Bragantino chega a 17 pontos e volta para a zona de rebaixamento, após a vitória do Macaé em cima do Joinville por 4×2.

O Jogo – Precisando do resultado para se afastar da zona de rebaixamento o Bragantino se jogou para cima deu trabalho para o líder São Bento.

Explorando os espaços deixados por um sonolento São Bento, buscou mais o gol, criando uma série de boas oportunidades: aos 17 minutos, Guilherme parou numa grande defesa de Ro­drigo Viana, no rebote Ma­theus Peixoto mandou para fora; aos 18, Bruno Oliveira, mandou uma bomba na tra­ve, no rebote o Bragantino quase marcou.

O São Bento tentou esbo­çar uma reação, mas parou nas boas defesas de Renan Rocha.

Na etapa complementar o São Bento voltou mais “acor­dado”, porém o Bragantino não diminuiu o ritmo, seguiu pressionando a equipe de Sorocaba e aos 20 minutos chegou ao gol. Rafael Cho­rão bateu escanteio, Marino entrou e mandou para as redes de Rodrigo Viana, 1 a 0. Na sequencia, aos 22 o São Bento reclamou de um gol anulado. Maicon chutou, a bola desviou, na defesa do Braga, subiu, deu no tra­vessão e Anderson Cavalo mandou para as redes, mas a arbitragem anotou impedi­mento, irritando os jogadores do time de Sorocaba.

Nos 15 minutos finais o São Bento saiu para o tudo ou nada, em busca do empate e em um golpe de sorte, che­gou ao gol de empate. Aos 36 minutos, Muriel acertou um belo chute empatando a partida.

Com o empate o Braga voltou a pressionar e aos 41 minutos, Jobinho cabeceou bem e por muito pouco não faz o gol da vitória do Braga e aos 47 Vitor perdeu outra grande chance para o Mas­sa Bruta, porém a bola não entrou pela famosa falta de pontaria do ataque do Massa Bruta.

Próximos jogos – Na 17ª e penúltima rodada do Brasileiro da Série C, o São Bento volta a campo no dia 1º de setembro, às 19h, quando enfrenta o Ypiranga em Ere­chim, no Colosso da Lagoa. Já o Braga volta a capo no domingo, 3, às 15h, no Nabi Abi Chedid contra o Joinville.