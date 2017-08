CASA Bragança completa 10 anos e desfaz mito do mal

A unidade local do Centro de Apoio Socioeducativo ao Adolescente (CASA), completou 10 anos nesta segunda-feira, 28 de agosto e dissipa os maus agouros da época da instalação. Toda a pressão, tanto política quanto popular contra a unidade tinha como fonte as rebeliões da Fundação do Bem Estar do Menor (FEBEM), modelo de tratamento para o adolescente infrator que foi à falência nos anos 2000.

Desde a inauguração, a unidade bragantina é administrada pela Fundação CASA em parceria com a COMENOR. Sempre que questionado sobre o novo projeto de tratamento dos menores e/ou adolescentes o Governo do Estado respondia com afirmativas de que este projeto, o CASA, com pequenas unidades descentralizadas fora idealizado para resolver o problema da rebeliões e cuidar da recuperação do adolescente próximo de casa.

Registros desta história informam que as Prefeituras, onde havia demanda de jovens infratores, na época da implantação do projeto, não se manifestaram na escolha do terreno para o CASA, o Governo tomou a dianteira em áreas patrimoniais do Estado. Em Bragança Paulista, por exemplo, o terreno da antiga indústria Austin é patrimônio público de São Paulo.

Agora 10 anos depois sem nenhum registro negativo, todos os presentes à comemoração teceram elogios ao sistema local. Na avaliação dos presentes, o CASA Bragança é um exemplar.