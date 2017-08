Acessibilidade: Promotoria informa que 20 profissionais analisam pedidos de alvarás

Na ata da reunião realizada no último dia 18 de agosto, entre Ana Maria Buoso, da Promotoria da Saúde Pública, do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Bragança e uma comissão da Prefeitura, consta que a Prefeitura designou 20 profissionais para analisar o projetos que envolvem a promoção à acessibilidade.

“De acordo com representantes da Municipalidade foi dito que existe uma comissão municipal formada por três engenheiros, quatro arquitetos e 13 fiscais de obras, todos servidores concursados com a missão de analisar os pedidos de nova inscrição ou de renovação de alvará de funcionamento”, diz ata da reunião.

Estiveram no encontro com a promotora, José Galileu de Mattos, Chefe de Gabinete; Tiago Lopes, secretário municipal de Assuntos Jurídicos; Marina Fátima de Oliveira, secretária municipal de Saúde; Rodrigo Bueno, chefe da Divisão de Vigilância Sanitária (VISA); Eliana Pereira, assessora da Secretaria Municipal de Obras; e Luciano Aparecido de Lima, secretário municipal de Finanças.

“Os imóveis de uso residencial não são afetados pela legislação da acessibilidade. Nos condomínios residenciais será exigida acessibilidade apenas na parte térrea comum destinada ao uso coletivo e público. “Se não cumprirem a legislação de acessibilidade, não terão suas licenças renovadas nem expedidas”, frisa a promotora.

No caso da publicidade da lei da acessibilidade, questão apontada na reportagem da GB que circulou na última quinta-feira, 24, a promotora diz que “com relação à publicidade da legislação vigente, todos são obrigados a conhecer as leis e ninguém poderá alegar sua ignorância. Podem e devem os meios de comunicação divulgá-las”, enfatizou.

Quanto ao prazo de adequação, 31 de dezembro próximo, a promotora Ana Maria Buoso apenas disse que este é questionável, visto que há muito o que fazer principalmente no que tange aos imóveis alugados pela Prefeitura cujos serviços estão em prédios carentes de acessibilidade.