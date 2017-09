Frase: “Não é o rabo que abana o cachorro!” (Ministro do STF Gilmar Mendes, se referindo aos entreveros no Judiciário entre juiz de primeira instância e o Supremo Tribunal Federal)

Paulo Alberti Filho

TROMBONE- I

Em visita as cidades do interior do Estado, o presidente da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo (Aipesp), Vanderlei Bailoni, não economizou nas críticas ao falar sobre a situação alarmante que se encontra a segurança estadual. Disse mais, que a segurança está sucateada e falida e o governo não está nem aí. Como exemplo citou que a Polícia Civil contava com um efetivo de 50 mil profissionais, e que hoje esse número é de 16 mil, mas que vai ficar ainda menor, pois 5 mil entraram com pedido de aposentadoria. Segundo ele, é preciso a contratação urgente de 25 mil policiais entre delegados, investigadores e escrivães.

TROMBONE – II

A segurança pública é problema do Estado. O governo Alckmin sucateou as polícias. A Polícia Militar, por exemplo, não tem viaturas, não tem contingente e o armamento é do tempo da onça. Aliás, armas ineficientes, ultrapassadas e muitas delas, apesar de novas, disparam sozinhas, ferem e matam os policiais. Nesta semana foi cancelada uma licitação para compra de 5 mil armas para a PM. O cancelamento, segundo o comando da PM em São Paulo, é para ver se atrai mais empresas que ofereçam propostas com armamento moderno e eficiente.

Muitos dizem que se não tem polícia na rua é porque não tem policial suficiente para atender as necessidades da segurança do povo. E isso é real.

TROMBONE- III

E as críticas têm fundamento. Quem deveria lutar pela oferta de segurança à população não o faz, que é o governador. Aliás, depois da Lava Jato, políticos querem distância de policiais. Bragança é um dos exemplos de descaso com a segurança, com policiais mal pagos, contingente diminuto e falta de viaturas e equipamentos. As ocorrências registradas, segundo estatísticas da própria Secretaria de Estado da Segurança Pública, confirmam o sucateamento da segurança e a população à mercê da bandidagem.

DESPROTEÇÃO

A sociedade está desprotegida. Em todos os sentidos. A região bragantina, que envolve mais de um milhão de habitantes, tem uma única voz no estado que é o deputado Edmir Chedid (DEM) que não se cansa de enfrentar, discutir, cobrar e buscar recursos financeiros e outros elementos para melhorar a situação.

Na próxima terça-feira, 29, o deputado vai estar na Secretaria de Segurança Pública, para expor mais uma vez e cobrar atitudes do Estado com relação aos graves problemas que nossa região enfrenta no setor. O governador precisa prestar atenção na segurança pública da região com outro olhar.

Se estamos desprotegidos não é por falha das polícias. É por falha do governador, do secretário da Segurança que permitiram que a situação chegasse a esse ponto.

TERROR

Em Bragança, os constantes roubos e assaltos tem apavorado a população. As polícias agem com contingente insuficiente, fazem das tripas coração para atender o mínimo. Enfim, as pessoas começam a ficar aterrorizadas com a possibilidade de serem assaltadas até em plena luz do dia. A bandidagem campeia pelos quatro cantos e como disse o ministro Gilmar Mendes, é o rabo abanando o cachorro.

ESPERANÇA

A esperança é que a audiência de terça feira, entre o deputado Edmir Chedid e o secretário adjunto da Segurança Pública, surta resultado efetivo e imediato. Porque a região já surtou, a polícia está desmotivada, desaparelhada e nós estamos na roça.

MEIO AMBIENTE – I

Dois processos cabeludos envolvendo crimes ambientais, pairam nas mesas do Fórum local. Tramitam a passos lentos. Pela gravidade e por serem os crimes denunciados praticamente “batom na cueca”, os processos devem andar com mais rapidez. Tomara!

MEIO AMBIENTE -II

A fiscalização de obras ou o Departamento de Projetos e Posturas (DIP) da Prefeitura precisam atentar pelas construções atípicas desenvolvidas longe do centro urbano. Pode ser que algumas delas estejam sendo edificadas em áreas de proteção permanente, as chamadas APP.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Há indícios que um outro posto de gasolina está sendo construído às margens do Lago do Taboão. Há uma grande movimentação de terra e, se chover, para onde irá essa terra? Obviamente para o lago. Aliás, quem não se lembra do loteamento da Plarcon, o colinas de São Francisco que assoreou criminosamente o lago; quem não se lembra do deslizamento de terra que houve em 1993 nas proximidades de onde está sendo construído esse suposto posto de gasolina. Infelizmente as leis municipais: artigo 230 da Lei Municipal 1.146/71 e Leis Complementares 683/10 e 425/04, que regem o assunto não protegem a população. Só protegem o capital do investidor.

Pois é, estamos desprotegidos e, na roça!

REFLEXÃO- SALMOS 91: 1-16

1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.

3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,.

6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.

8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.

13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.

14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

16 Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.