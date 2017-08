Permissividade pública exige outro modelo de fiscalização

“O modelo de fiscalização do atual modelo de zona azul, aplicado às vagas de estacionamento do centro e adjacências está ultrapassado. Há certa permissividade pública quanto aos desrespeito das regras, isso é fato. Por isso já estamos em vias de apresentar as opções mais eficazes para fazer funcionar a rotatividade das vagas de estacionamento nas vias centrais”, declara Manoel Botelho, em entrevista à GB.

De acordo com o secretário, existem três modelos para serem apresentados ao prefeito Jesus Chedid, a implantação de um aplicativo para celulares, que ele considera o de maior eficiência, pois elimina os atravessadores dos talões de zona azul e favorece a fiscalização em tempo real; o modelo da terceirização, que ele não é muito favorável, porque tira uma parcela da arrecadação da Prefeitura; e a concessão, que é na realidade um modelo de negócio.

“Este último pode se considerar como uma sequência do aplicativo de celulares. No entanto, se diferencia porque vem a acrescentar à Prefeitura. Diferentemente da terceirização, podemos avaliar a receita, negociar, ampliar o número de vagas e até pensar no projeto de um prédio garagem que já existe na cidade”, avaliou o secretário Botelho.

Nessa última semana, a GB foi à Rua Coronel Teófilo Leme, Rua do Mercado, onde se constatou o desrespeito com o princípio da rotatividade, a inversão do conceito de comércio, negociação que tem lugar para comprar ou vender gêneros/bens e mercadorias. E para tanto, há que se dar conforto de acesso.

Numa contagem rápida dos veículos estacionados entre as ruas D. Carolina e Antônio da Cruz, tanto nos 45 graus, quando em paralelo com a calçada, foi possível constatar que dos 70 carros estacionados, 40 apresentavam irregularidades no quesito zona azul. Alguns tinham, sobre o painel até três folhas com horários consecutivos e a grande maioria não tinha nada.

Indagado, o secretário adiantou que esta é a situação permissiva agravante que precisa urgentemente mudada. “No momento temos 20 agentes de fiscalização de Trânsito, desses dois estão na administração, o restante nas ruas, mas quatro estão na equipe motorizada circulante. Há assim o problema da defasagem de pessoal”, explicou.

Por fim, Botelho adiantou que já finalizou um plano de manifestação de interesse sobre a zona azul, que será levado ao prefeito nos próximos dias.